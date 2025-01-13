Выпуск авто в Китае в 2024 г. вырос на 3,7%, продажи - на 4,5%, до рекордов

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Производство автомобилей в Китае по итогам 2024 года увеличилось на 3,7% - до 31,282 млн, по данным Китайской ассоциации автопроизводителей (CAAM).

Продажи выросли на 4,5% и достигли 31,436 млн машин.

Оба показателя являются рекордными, отмечает агентство "Синьхуа".

В том числе выпуск и реализация автомобилей на новых источниках энергии (NEV) впервые превысили 10 млн в прошлом году.

Китай экспортировал 5,859 млн автомобилей, что на 19,3% превысило показатель 2023 года.