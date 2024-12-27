Мишустин повысил директора департамента секторов экономики Минэкономразвития Каминского до замминистра

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Председатель правительства РФ Михаил Мишустин назначил Михаила Каминского заместителем министра экономического развития РФ. Соответствующее распоряжение опубликовано на портале правовых актов.

С февраля 2024 г. Каминский работал директором департамента секторов экономики Минэкономразвития России.

В Минэкономразвития уточнили, что Каминский будет курировать "мониторинг и анализ состояния, а также оценку перспектив развития промышленности, топливно-энергетического, транспортного, агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов".

Также новый замминистра будет отвечать за выработку государственной тарифной политики, разработку и согласование проектов нормативных правовых актов в сфере регулирования деятельности субъектов естественных монополий, стратегий и долгосрочных программ развития инфраструктурных отраслей, системообразующих организаций и др.

Михаил Каминский родился в 1988 г. в Москве, в 2010 году окончил Московский государственный строительный университет по специальности "Промышленное и гражданское строительство", в 2013 году окончил магистратуру РАНХиГС.

С 2010 по 2014 гг. Каминский на различных должностях в государственной корпорации "Олимпстрой", с 2015 по 2018 гг. на руководящих должностях в НКО "Фонд развития моногородов, с 2018 по 2020 гг. работал в "Аналитическом центре при правительстве РФ", с 2020 по 2023 гг. был руководителем департамента аналитического и технического сопровождения АО "Почта России", заместителем генерального директора в совместном предприятии АО "Почта России" и Банка ВТБ (ПАО), в 2023 году перешел в Минэкономразвития.