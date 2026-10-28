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Что случилось этой ночью: среда, 28 октября

Парламентские выборы в Израиле, побег Болсонару в США, взрыв газового баллона на территории артели в Якутии

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- В Израиле завершилось голосование на выборах в Кнессет, в который баллотировались кандидаты от 36 партий. Согласно данным экзит-полов, большинство в парламенте не получит ни одна из политических сил.

- Лидер оппозиционной партии "Яшар" Гади Айзенкот заявил, что граждане Израиля на выборах выразили недоверие руководству страны и пообещал добиться смены правительства. Биньямин Нетаньяху заявил о решающем большинстве правого блока, но призвал дождаться окончательных результатов.

- Бежавший из Бразилии экс-кандидат в президенты Флавиу Болсонару вместе с семьей прибыл в США, сообщил CNN. По данным источников, Госдепартамент позволит политику остаться в стране и выдаст визы.

- Два человека погибли, еще один пострадал при взрыве газового баллона на территории артели "Прогресс" в Якутии.

- Дональд Трамп допустил возможность присоединения Венесуэлы к США в качестве 51-го штата. В этом случае вместо президента в Венесуэле будут выбирать губернатора, заявил американский лидер.

- Вашингтон передал ряду стран Персидского залива сигнал о готовности к коротким, но интенсивным военным действиям против Ирана после промежуточных выборов в Конгресс, сообщила WSJ.

- Скелет нанотираннуса "Джоди" был продан на аукционе Sotheby's в Нью-Йорке за $47,3 млн. Предварительно стоимость лота оценивалась в $6-9 млн.

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