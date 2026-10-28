Трамп не исключил возможность присоединения Венесуэлы к США

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп упомянул о возможности сделать Венесуэлу 51-м штатом США во время выступления на митинге сторонников в Техасе.

"И кто знает, может быть, когда-нибудь в скором времени Венесуэла станет процветающим 51-м штатом. Это возможно. Давайте сделаем это. Давайте сделаем ее 51-м штатом", - заявил Трамп.

Он отметил, что в этом случае вместо выборов президента в Венесуэле будут проводиться выборы губернатора.

"Добыча принадлежит победителю", - подчеркнул американский президент.

В начале 2026 года США провели военную операцию, в ходе которой вывезли из Венесуэлы президента Николаса Мадуро и его супругу. Формальным поводом для операции было то, что Мадуро числился в розыске в США, где он обвиняется в незаконном обороте наркотиков.