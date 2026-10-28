Поиск

CNN сообщил, что бежавший из Бразилии экс-кандидат в президенты Болсонару прибыл в США

CNN сообщил, что бежавший из Бразилии экс-кандидат в президенты Болсонару прибыл в США
Экс-кандидат в президенты Бразилии Флавиу Болсонару
Фото: Wagner Meier/Getty Images

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Бежавший из Бразилии экс-кандидат в президенты Флавиу Болсонару вместе с семьей прибыл в США, сообщает в ночь на среду бразильская редакция телеканала CNN.

Подробностей пока что не приводится.

В миреБолсонару будет добиваться проведения повторных выборов в БразилииБолсонару будет добиваться проведения повторных выборов в БразилииЧитать подробнее

Ранее агентство Associated Press со ссылкой на источники сообщало, что Госдепартамент США позволит Болсонару и его семье остаться в стране и выдаст им визы.

"Госдеп выдаст визы Флавиу Болсонару и его семье и разрешит им въезд на территорию США", - заявил агентству высокопоставленный источник в ведомстве.

Бразильская газета "Фолья ди Сан-Паулу" во вторник сообщала, что администрация США знает о бегстве Болсонару из Бразилии и готова предоставить ему убежище.

Согласно информации одного из собеседников издания, власти США участвовали в планировании бегства Болсонару из Бразилии.

Ранее газета сообщала, что решение бежать из Бразилии сенатор принял после поражения на выборах в воскресенье и после того, как судебные власти обязали его оставаться в стране и сдать паспорта - бразильский и итальянский.

Судья Верховного суда Бразилии Флавиу Дину во вторник постановил начать расследование возможного иностранного финансирования предвыборной кампании Болсонару.

Кроме того, Болсонару - фигурант двух уголовных дел, связанных с отмыванием денег и другими преступлениями. В феврале 2027 года истекает его мандат в сенате, после чего его можно будет привлечь к судебной ответственности, отмечают бразильские СМИ.

Второй тур президентских выборов в Бразилии состоялся 25 октября. Победу одержал действующий глава государства Луис Инасиу Лула да Силва. Болсонару не признал поражение: по его мнению, решение властей продлить время голосования спровоцировало ряд нарушений.

США Бразилия Флавиу Болсонар
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Трамп не исключил возможность присоединения Венесуэлы к США

CNN сообщил, что бежавший из Бразилии экс-кандидат в президенты Болсонару прибыл в США

 CNN сообщил, что бежавший из Бразилии экс-кандидат в президенты Болсонару прибыл в США

Экс-глава Генштаба ЦАХАЛ заявил, что израильтяне выразили полное недоверие Нетаньяху

По данным экзитполов, оппозиционный блок опережает коалицию Нетаньяху

 По данным экзитполов, оппозиционный блок опережает коалицию Нетаньяху

Трамп готов принять экс-кандидата в президенты Бразилии Флавиу Болсонару

NYT узнала, что власти США задумались о снятии санкций с РФПИ

 NYT узнала, что власти США задумались о снятии санкций с РФПИ

Москва отвергла обвинения Бухареста в причастности к пожару в румынском Брашове

СМИ сообщили о бегстве за границу проигравшего выборы президента Бразилии Болсонару

Путин встречается с Пезешкианом "на полях" саммита ФСЭГ

 Путин встречается с Пезешкианом "на полях" саммита ФСЭГ

Лидеры Норвегии и Финляндии не выдвигали РФ новые предложения по Украине

 Лидеры Норвегии и Финляндии не выдвигали РФ новые предложения по Украине
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3985 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 12601 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 123 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 131 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 201 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 260 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 76 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 295 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 164 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 479 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 149 материалов