CNN сообщил, что бежавший из Бразилии экс-кандидат в президенты Болсонару прибыл в США

Экс-кандидат в президенты Бразилии Флавиу Болсонару Фото: Wagner Meier/Getty Images

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Бежавший из Бразилии экс-кандидат в президенты Флавиу Болсонару вместе с семьей прибыл в США, сообщает в ночь на среду бразильская редакция телеканала CNN.

Подробностей пока что не приводится.

Ранее агентство Associated Press со ссылкой на источники сообщало, что Госдепартамент США позволит Болсонару и его семье остаться в стране и выдаст им визы.

"Госдеп выдаст визы Флавиу Болсонару и его семье и разрешит им въезд на территорию США", - заявил агентству высокопоставленный источник в ведомстве.

Бразильская газета "Фолья ди Сан-Паулу" во вторник сообщала, что администрация США знает о бегстве Болсонару из Бразилии и готова предоставить ему убежище.

Согласно информации одного из собеседников издания, власти США участвовали в планировании бегства Болсонару из Бразилии.

Ранее газета сообщала, что решение бежать из Бразилии сенатор принял после поражения на выборах в воскресенье и после того, как судебные власти обязали его оставаться в стране и сдать паспорта - бразильский и итальянский.

Судья Верховного суда Бразилии Флавиу Дину во вторник постановил начать расследование возможного иностранного финансирования предвыборной кампании Болсонару.

Кроме того, Болсонару - фигурант двух уголовных дел, связанных с отмыванием денег и другими преступлениями. В феврале 2027 года истекает его мандат в сенате, после чего его можно будет привлечь к судебной ответственности, отмечают бразильские СМИ.

Второй тур президентских выборов в Бразилии состоялся 25 октября. Победу одержал действующий глава государства Луис Инасиу Лула да Силва. Болсонару не признал поражение: по его мнению, решение властей продлить время голосования спровоцировало ряд нарушений.