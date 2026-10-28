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Лула да Силва назвал бегство Болсонару из страны "постыдным"

Лула да Силва назвал бегство Болсонару из страны "постыдным"
Луис Инасиу Лула да Силва
Фото: Ricardo Moreira/Getty Images

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Переизбранный президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил толпе сторонников во вторник, что считает бегство сенатора Флавиу Болсонару из Бразилии после поражения в выборах "постыдным".

В миреCNN сообщил, что бежавший из Бразилии экс-кандидат в президенты Болсонару прибыл в СШАCNN сообщил, что бежавший из Бразилии экс-кандидат в президенты Болсонару прибыл в СШАЧитать подробнее

"Я сожалею, что он покинул Бразилию (...) И его решение покинуть Бразилию постыдно", - сказал Лула да Силва.

Он отметил, что для семьи Болсонару Бразилия - вторая родина, а их первая родина - США.

"Он мог бы остаться и доказать, что выдвинутые против него обвинения не соответствуют действительности. Если вам нечего скрывать, вам нечего бояться. Гражданин, который тайком покидает свою страну, делает это, потому что ему есть что скрывать", - заключил вновь избранный президент Бразилии.

Ранее сообщалось, что бежавший из Бразилии экс-кандидат в президенты Флавиу Болсонару вместе с семьей прибыл в США.

Агентство Associated Press со ссылкой на источники сообщало, что Госдепартамент США позволит Болсонару и его семье остаться в стране и выдаст им визы.

По данным СМИ, решение бежать из Бразилии сенатор принял после поражения на выборах в воскресенье и после того, как судебные власти обязали его оставаться в стране и сдать паспорта - бразильский и итальянский.

Судья Верховного суда Бразилии Флавиу Дину во вторник постановил начать расследование возможного иностранного финансирования предвыборной кампании Болсонару.

Кроме того, Болсонару - фигурант двух уголовных дел, связанных с отмыванием денег и другими преступлениями. В феврале 2027 года истекает его мандат в сенате, после чего его можно будет привлечь к судебной ответственности, отмечают бразильские СМИ.

Второй тур президентских выборов в Бразилии состоялся 25 октября. Победу одержал действующий глава государства Луис Инасиу Лула да Силва. Болсонару не признал поражение: по его мнению, решение властей продлить время голосования спровоцировало ряд нарушений.

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