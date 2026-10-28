Нетаньяху заявил о решающем большинстве правого блока на выборах

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху Фото: EPA/ТАСС

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что его блок имеет решающее большинство "среди сионистской общественности и всех тех, кто поддерживает государство" на парламентских выборах, но призвал ждать окончательных результатов.

"Правый блок имеет явное, решающее большинство среди сионистской общественности (...) и всех тех, кто поддерживает государство", - сказал Нетаньяху, выступая в избирательном штабе своей партии "Ликуд" в Иерусалиме.

По его словам, "нам нужно правое, национальное, сильное правительство".

По его мнению, немыслимо "подвергать опасности Израиль и создавать правительство, опирающееся на антисионистские арабские партии".

Однако, добавил он, "мы все еще ждем истинных результатов".

Нетаньяху заявил, что при нем "Иран слабее, чем когда-либо, Израиль сильнее, чем когда-либо".

"Израиль столкнулся с исторической возможностью, предоставленной ему раз в жизни, вместе с нашим другом президентом Трампом устранить иранскую угрозу раз и навсегда. Мы смогли победить наших врагов, и мы сможем это сделать в будущем", - сказал премьер Израиля.