Блок Нетаньяху догоняет оппозицию на выборах в Израиле

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Блок премьера Израиля Биньямина Нетаньяху по итогам парламентских выборов может получить столько же мест в Кнессете, сколько и оппозиция, либо даже незначительно опередить ее, свидетельствуют обновленные данные экзит-полов.

Так, телеканал "Кан-11" прогнозирует, что оба блока получат по 51 месту. "Канал 12" тем временем рассчитал, что сторонники премьера и вовсе могут получить 52 места, а их соперники - 49.

Изначально основные израильские экзит-полы указывали на то, что оппозиция опередит нынешнюю правящую коалицию и получит от 52 до 53 мест.

Отмечается, что ни одна из политических сил не смогла обеспечить себе большинство в парламенте. Для этого требуется не менее 61 места.

Ожидается, что в парламент пройдут и некоторые политические партии, которые пока не присоединились ни к блоку Нетаньяху, ни к его основным соперникам. Речь идет о партии "Объединенный арабский список" (РААМ) и о коалиции "Объединенный список", в которую входят арабские партии "Тааль" и "Балад", а также еврейско-арабская партия "Хадаш".

Израильские СМИ подчеркивают, что и PAAM, и "Объединенный список" не планируют вступать в какую бы то ни было правящую коалицию, но могут поддерживать в парламенте те или иные инициативы.