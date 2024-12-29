Алиев наградил погибших при крушении членов экипажа самолета AZAL

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о присвоении звания Национального героя трем членам экипажа самолета AZAL, выполнявшего рейс Баку-Грозный и потерпевшего 25 декабря крушение вблизи Актау.

Согласно распоряжению, звания "Национальный герой Азербайджана" посмертно присвоены командиру экипажу Игорю Кшнякину, пилоту Александру Кальянову и бортпроводнице Хекюме Алиевой.

Кроме того, еще двое членов экипажа, пострадавших при авиакатастрофе, - Зульфугар Асадов и Айдан Рахимли награждены орденом "Рашадат" ("Доблесть") первой степени.

В распоряжении отмечается, что экипаж самолета, который подвергся внешнему физическому и техническому воздействию в российском воздушном пространстве, потерял управление и был перенаправлен в сторону Актау. Несмотря на это самолет совершил аварийную посадку, а часть пассажиров удалось спасти благодаря высокому профессионализму, мужеству и отваге пилотов и бортпроводников.