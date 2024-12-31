В Тбилиси участники акции протеста встретили Новый год перед парламентом Грузии

Москва. 31 декабря. INTERFAX.RU - В Грузии несколько тысяч участников протестной акции встретили Новый год перед парламентом страны в Тбилиси.

Сторонники оппозиции установили на проспекте Руставели большой праздничный стол. Демонстранты танцевали, запускали салюты.

К протестующим присоединилась экс-президент Грузии Саломе Зурабишвили. Ранее она через оппозиционные телеканалы поздравила сограждан с наступающим Новым годом, заявив, что в 2025 году в Грузии обязательно победят проевропейские силы и она станет европейской страной.

Действующий президент Грузии Михаил Кавелашвили, премьер-министр Ираклий Кобахидзе и председатель парламента Шалва Папуашвили в новогоднем поздравлении пожелали грузинам свершения всего задуманного, благосостояния, мира для страны.

В Грузии с конца ноября продолжаются протесты против приостановки евроинтеграции, оппозиция также требует провести новые парламентские выборы.