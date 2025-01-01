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Абхазия намерена укреплять союзнические отношения с Россией

Москва. 1 января. INTERFAX.RU - И.о. президента Абхазии Бадра Гунба заявил, что республика будет укреплять отношения с Россией, которую назвал другом и союзником.

"Мы не одни в стремительно меняющемся мире, в котором вызовы и угрозы растут буквально с каждым днем. У Абхазии есть друзья, есть союзники, близкие исторически, культурно, духовно. Именно такая связь объединяет Республику Абхазия с Российской Федерацией, и мы будем укреплять эти отношения", - сказал Гунба в новогоднем обращении к гражданам.

Он добавил, что Абхазия, будучи "неокрепшей страной", сложнее переносит трудности, с которыми сталкиваются все государства.

"Некоторые проблемы мы переживаем гораздо болезненнее. Слабая экономика и недостаточно прочная политическая система, не сформированная политическая культура, как часть базисной основы государства, приводят нас к перманентным кризисным ситуациям", - посетовал Гунба.

По его мнению, в настоящее время "есть потребность в переменах, назрела необходимость общего понимания того, как должна быть устроена система государственной власти, отвечающая современному этапу развития Абхазии".

При этом "за последние годы государство смогло в разы увеличить собственный бюджет без введения дополнительных налогов для бизнеса или увеличения существующих ставок", отметил и.о. президента.

"Появившиеся возможности позволили нам осуществить немало социальных программ в области здравоохранения, сельского хозяйства и в других сферах. Однако мы понимаем, что и этих ресурсов недостаточно для нормального функционирования государства и решения всех существующих проблем", - заявил Гунба.

Он также выразил надежду на урегулирование политической ситуации в Абхазии. "Гражданское общество и институты власти - это не два противоборствующих лагеря, а единый организм, одно целое, то, что делает сильной и непобедимой страну", - подчеркнул глава республики.

"С осознанием этого мы готовимся к предстоящим в новом году выборам президента. Они состоятся в намеченный срок и, я уверен, пройдут в цивилизованной форме, в соответствии с нормами законодательства, этики и нашими стандартами морали", - сказал Гунба.

Абхазия Бадра Гунба Россия
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