Китайская ракета "Церера" вывела на орбиту спутники дистанционного зондирования Земли

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Китайская ракета-носитель Ceres-2 Y3 ("Церера-2 Y3") в субботу вывела на орбиту четыре экспериментальных спутника наблюдения за поверхностью Земли, сообщили местные СМИ.

Запуск ракеты был осуществлен со стартовой площадки в зоне коммерческих космических инноваций Дунфэн вблизи космодрома Цзюцюань на северо-западе Китая в 07:37 по пекинскому времени (в 02:37 по Москве).

Все спутники были успешно выведены на целевые солнечно-синхронные орбиты.

Легкая ракета-носитель серии Ceres, созданная китайской компанией Galactic Energy, предназначена для вывода на орбиту полезной нагрузки до 400 кг. Ее высота достигает 19 метров, диаметр - 1,4 метра, стартовая масса - 30 тонн. Для ракет Ceres это 20-й запуск, один из которых был неудачным.