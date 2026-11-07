Космонавт из Пакистана станет первым иностранцем, который совершит полет на станцию КНР
Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Пакистанский космонавт станет первым иностранным гражданином, который посетит китайскую орбитальную станцию "Тяньгун" в составе экипажа космического корабля "Шэньчжоу-24", сообщило в субботу Управление программы пилотируемых космических полетов КНР (CMSA).
В управлении отметили, что предстоящая миссия также станет первым совместным полетом китайских и иностранных космонавтов в истории пилотируемой космической программы страны.
После непродолжительного пребывания на орбите пакистанский космонавт вместе с китайскими тайконавтами вернется на Землю на борту космического корабля "Шэньчжоу-23".
В настоящее время на орбитальной станции "Тяньгун" работает экипаж в составе трех китайских тайконавтов, которые прибыли на нее в конце мая.
В феврале 2025 года Китай и Пакистан подписали в Исламабаде соглашение о сотрудничестве в области отбора, подготовки и участия космонавтов в полетах на китайскую космическую станцию.
В результате трехэтапного отбора и оценки были выбраны два пакистанца. После прохождения тщательной подготовки в Китае один из них отправится в пилотируемый полет на станцию, а другой будет его дублером.
Китайская космическая станция, находящаяся на орбите на высоте около 400 км, рассчитана на пребывание трех тайконавтов, но в ходе ротации экипажей временно может принять до шести человек. Она состоит из базового модуля "Тяньхэ" и двух пристыкованных к нему по обеим сторонам лабораторных модулей - "Мэньтяня" и "Вэньтяня", которые используются для проведения научных исследований и экспериментов в условиях невесомости. Станция оснащена тремя стыковочными узлами и шлюзом для выхода в космос.
Орбитальная лаборатория "Тяньгун" в пять раз меньше Международной космической станции. Срок ее эксплуатации рассчитан минимум на 10-15 лет.