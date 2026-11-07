Космонавт из Пакистана станет первым иностранцем, который совершит полет на станцию КНР

Модель станции "Тяньгун" Фото: Imaginechina/Sipa USA/ТАСС

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Пакистанский космонавт станет первым иностранным гражданином, который посетит китайскую орбитальную станцию "Тяньгун" в составе экипажа космического корабля "Шэньчжоу-24", сообщило в субботу Управление программы пилотируемых космических полетов КНР (CMSA).

В управлении отметили, что предстоящая миссия также станет первым совместным полетом китайских и иностранных космонавтов в истории пилотируемой космической программы страны.

После непродолжительного пребывания на орбите пакистанский космонавт вместе с китайскими тайконавтами вернется на Землю на борту космического корабля "Шэньчжоу-23".

В настоящее время на орбитальной станции "Тяньгун" работает экипаж в составе трех китайских тайконавтов, которые прибыли на нее в конце мая.

В феврале 2025 года Китай и Пакистан подписали в Исламабаде соглашение о сотрудничестве в области отбора, подготовки и участия космонавтов в полетах на китайскую космическую станцию.

В результате трехэтапного отбора и оценки были выбраны два пакистанца. После прохождения тщательной подготовки в Китае один из них отправится в пилотируемый полет на станцию, а другой будет его дублером.