Поиск

Космонавт из Пакистана станет первым иностранцем, который совершит полет на станцию КНР

Космонавт из Пакистана станет первым иностранцем, который совершит полет на станцию КНР
Модель станции "Тяньгун"
Фото: Imaginechina/Sipa USA/ТАСС

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Пакистанский космонавт станет первым иностранным гражданином, который посетит китайскую орбитальную станцию "Тяньгун" в составе экипажа космического корабля "Шэньчжоу-24", сообщило в субботу Управление программы пилотируемых космических полетов КНР (CMSA).

В управлении отметили, что предстоящая миссия также станет первым совместным полетом китайских и иностранных космонавтов в истории пилотируемой космической программы страны.

После непродолжительного пребывания на орбите пакистанский космонавт вместе с китайскими тайконавтами вернется на Землю на борту космического корабля "Шэньчжоу-23".

В настоящее время на орбитальной станции "Тяньгун" работает экипаж в составе трех китайских тайконавтов, которые прибыли на нее в конце мая.

В феврале 2025 года Китай и Пакистан подписали в Исламабаде соглашение о сотрудничестве в области отбора, подготовки и участия космонавтов в полетах на китайскую космическую станцию.

В результате трехэтапного отбора и оценки были выбраны два пакистанца. После прохождения тщательной подготовки в Китае один из них отправится в пилотируемый полет на станцию, а другой будет его дублером.

Китайская космическая станция, находящаяся на орбите на высоте около 400 км, рассчитана на пребывание трех тайконавтов, но в ходе ротации экипажей временно может принять до шести человек. Она состоит из базового модуля "Тяньхэ" и двух пристыкованных к нему по обеим сторонам лабораторных модулей - "Мэньтяня" и "Вэньтяня", которые используются для проведения научных исследований и экспериментов в условиях невесомости. Станция оснащена тремя стыковочными узлами и шлюзом для выхода в космос.

Орбитальная лаборатория "Тяньгун" в пять раз меньше Международной космической станции. Срок ее эксплуатации рассчитан минимум на 10-15 лет.

Пакистан Китай CMSA Тяньгун Шэньчжоу-24
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

США предложили крупное вознаграждение за данные о ситуации в ядерном проекте Ирана

Космонавт из Пакистана станет первым иностранцем, который совершит полет на станцию КНР

 Космонавт из Пакистана станет первым иностранцем, который совершит полет на станцию КНР

Китайская ракета "Церера" вывела на орбиту спутники дистанционного зондирования Земли

 Китайская ракета "Церера" вывела на орбиту спутники дистанционного зондирования Земли

Что случилось этой ночью: воскресенье, 7 ноября

США объявили о вознаграждении в размере до $20 млн за сведения о ядерной программе Ирана

Хегсет советует Трампу возобновить удары по Ирану, Вэнс выступает против

 Хегсет советует Трампу возобновить удары по Ирану, Вэнс выступает против

Парламент Парагвая объявил импичмент президенту страны Сантьяго Пенье

 Парламент Парагвая объявил импичмент президенту страны Сантьяго Пенье

Новый глава аппарата Белого дома советовал Трампу пойти на деэскалацию с Ираном

Папа римский начал поездку по трем странам Южной Америки

 Папа римский начал поездку по трем странам Южной Америки

Трамп объявил о назначении Стивена Миллера главой аппарата Белого дома
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 4089 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 12820 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 461 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 130 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 133 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 201 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 260 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 76 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 295 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 164 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 479 материалов