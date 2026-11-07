Илон Маск объявил о сворачивании производства Cybertruck

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Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Американская Tesla свернет производство футуристического пикапа Cybertruck в следующем году, сообщает Associated Press.

Глава Tesla Илон Маск написал в соцсети Х, что компания будет сворачивать производство Cybertruck на заводе в Техасе, чтобы освободить мощности для наращивания производства роботакси Cybercab.

Маск при этом остался при мнение, что Cybertruck - это лучший продукт Tesla.

Этот электрический пикап с корпусом из сверхтвердой холоднокатаной нержавеющей стали был представлен в 2019 году. При этом, напоминает АР, на презентации дизайнер разбил окна машины, пытаясь продемонстрировать, что они бронированные.

Илон Маск все равно оставался непреклонен и уверен в успехе проекта. "Я просто хотел сделать футуристический танк. Машину, которая выглядит так, словно она сошла с экрана фильма "Бегущий по лезвию" или "Чужие". Но при этом что-то функциональное", - говорил тогда глава Tesla.

Хотя Маск однажды предсказывал, что будет производить по 250 тыс. Cybertruck ежегодно, по данным экспертов, в 2025 году было продано 20,2 тыс. штук. Что примерно вполовину меньше, чем голом ранее. По данным на конец сентября этого года, продажи упали еще на 28%.

Как отмечает АР, сворачивание производства Cybertruck, вероятно, объясняется не только уровнем продаж электропикапа, но и планами Tesla сосредоточиться на автопилотируемых машинах.