США предложили крупное вознаграждение за данные о ситуации в ядерном проекте Ирана

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Госдепартамент США объявил о вознаграждении в размере до $20 млн за информацию о положении дел в ядерной программе Ирана, сообщает в субботу The Jerusalem Post.

По данным издания, в рамках программы по сбору информации об операциях против США, американское внешнеполитическое ведомство обещает полную конфиденциальность информаторам и готово предоставить до $20 млн за информацию по иранскому ядерному проекту, в частности, об объектах, оборудовании и персонале, а также посодействовать в переезде.

Эта программа была инициирована в 1984 году, за это время более чем 125 человек получили более $125 млн "за полезную информацию, которая помогла защитить национальную безопасность США".