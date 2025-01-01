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В Баку призвали Тегеран прекратить провокации против Азербайджана

Москва. 1 января. INTERFAX.RU - Временный поверенный в делах Исламской Республики Иран в Баку Сейид Джафар Агайи Марьян вызван в МИД Азербайджана, ему выражен протест из-за оскорбительных заявлений в адрес президента страны, сообщает азербайджанское внешнеполитическое ведомство.

Причиной для вызова стали оскорбительные высказывания в адрес Азербайджана и президента страны Ильхама Алиева, прозвучавшие 29 декабря 2024 года на мероприятии в Ардебиле с участием представителя Верховного лидера Ирана аятоллы Сейида Хасана Амели, которое транслировалось в эфире одного из каналов Организации радио и телевидения Ирана, заявили в МИД.

"Азербайджанская сторона выразила решительный протест Ирану в связи с этим инцидентом", - отмечается в сообщении.

В МИД также выразили недовольство тем фактом, что в последнее время имеет место серьезное разжигание антиазербайджанских настроений среди населения Ирана.

"Антиазербайджанская пропаганда в Иране не соответствует духу двусторонних отношений, целям и задачам, поставленным перед нашими странами. Отмечено, что подобные действия направлены на разжигание ненависти и вражды вместо углубления двусторонних отношений", - подчеркивают в ведомстве.

В МИД в связи с этим призвали иранскую сторону прекратить такие провокации против Азербайджана.

Азербайджан Иран МИД
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