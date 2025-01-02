Не менее 10 человек стали жертвами стрельбы в Черногории

Москва. 2 января. INTERFAX.RU - В результате стрельбы в черногорском Цетине в среду вечером погибли 10 человек, еще четверо получили ранения, сообщило агентство Associated Press (AP) со ссылкой на заявление министра внутренних дел Черногории Данило Шарановича.

"Министр внутренних дел Черногории заявил, что в среду в западном городе Цетине в результате стрельбы погибли по меньшей мере 10 человек, включая двух детей", - говорится в сообщении.

Он заявил, что поиску стрелка привечен спецназ, "в настоящее время мы сосредоточены на его аресте".

Подозреваемым является 45-летний Ацо Мартинович, в прошлом задерживался за незаконное хранение оружия.

По данным местных СМИ, перед стрельбой Мартинович поссорился баре с одним из посетителей, пошел домой за оружием, вернулся и устроил стрельбу. Затем в другом районе города застрелил хозяина бара и членов его семьи.

Позднее Шаранович информировал, что Мартинович "при задержании попытался покончить с собой и скончался от ранений в машине скорой помощи".