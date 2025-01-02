Поиск

В США запланировали ввести новые ограничения или запрет на беспилотники КНР

Москва. 2 января. INTERFAX.RU - Министерство торговли США рассматривает возможность введения новых правил, которые еще сильнее ограничат использование БПЛА китайского производства на американской территории или полностью их запретят, сообщают в четверг западные СМИ.

При этом в ведомстве сослались на опасность того, что противники Вашингтона "могут иметь возможность удаленного доступа к этим устройствам или управления ими, из-за чего возможно раскрытие ценной информации, связанной с США".

В Минторге также хотят получить до 4 марта предложения общественности по поводу того, как обезопасить цепочки поставок, имеющие отношение к беспилотникам.

СМИ уточняют, что решение о новых правилах использования беспилотников КНР примет уже администрация избранного президента США Дональда Трампа.

В миреКитай ввел ограничения на поставки товаров 28 оборонным компаниям СШАЧитать подробнее

На китайские компании приходится абсолютное большинство закупок США беспилотников, применяемых в коммерческих целях. При этом Конгресс США еще в 2019 году запретил Пентагону закупать у Китая беспилотники и их компоненты, а также использовать их.

Вместе с тем в минувшем сентябре Палата представителей Конгресса США проголосовала за то, чтобы запретить использование в стране новых беспилотников от китайской компании SZ DJI Technology Co., Ltd. В октябре эта фирма подала иск против Минобороны США за неправомочное, по мнению руководства компании, внесение в списки структур, работающих с военными КНР. Данная компания поставляет более половины коммерческих дронов, работающих в США.

В декабре американский президент Джо Байден подписал закон, который может привести к запрету продаж беспилотников новых моделей от компаний SZ DJI Technology Co., Ltd. и Autel Robotics Co., Ltd. в США.

США Китай
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Китай ввел ограничения на поставки товаров 28 оборонным компаниям США

МИД заявил, что остановка Киевом транзита газа РФ ослабила экономический потенциал Европы

МИД заявил, что остановка Киевом транзита газа РФ ослабила экономический потенциал Европы

Число жертв в результате наезда на толпу людей в Новом Орлеане выросло до 15

Число жертв в результате наезда на толпу людей в Новом Орлеане выросло до 15

Не менее 10 человек стали жертвами стрельбы в Черногории

Возгорание Tesla Cybertruck в Лас-Вегасе могло быть вызвано взрывом бомбы

Возгорание Tesla Cybertruck в Лас-Вегасе могло быть вызвано взрывом бомбы

Следователи ищут возможных сообщников протаранившего толпу людей в Новом Орлеане

Что произошло за день: среда, 1 января

ФБР разыскивает возможных сообщников новоорлеанского террориста

В Новом Орлеане въехавший в толпу автомобилист стрелял в полицейских

В Новом Орлеане 10 человек погибли в результате наезда машины на толпу

Хроники событий
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе108 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне11 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5643 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов180 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау71 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России38 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ26 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2077 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии134 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России38 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall328 материалов
Нападения в школах и вузахНападения в школах и вузах245 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });