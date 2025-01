В США запланировали ввести новые ограничения или запрет на беспилотники КНР

Москва. 2 января. INTERFAX.RU - Министерство торговли США рассматривает возможность введения новых правил, которые еще сильнее ограничат использование БПЛА китайского производства на американской территории или полностью их запретят, сообщают в четверг западные СМИ.

При этом в ведомстве сослались на опасность того, что противники Вашингтона "могут иметь возможность удаленного доступа к этим устройствам или управления ими, из-за чего возможно раскрытие ценной информации, связанной с США".

В Минторге также хотят получить до 4 марта предложения общественности по поводу того, как обезопасить цепочки поставок, имеющие отношение к беспилотникам.

СМИ уточняют, что решение о новых правилах использования беспилотников КНР примет уже администрация избранного президента США Дональда Трампа.

На китайские компании приходится абсолютное большинство закупок США беспилотников, применяемых в коммерческих целях. При этом Конгресс США еще в 2019 году запретил Пентагону закупать у Китая беспилотники и их компоненты, а также использовать их.

Вместе с тем в минувшем сентябре Палата представителей Конгресса США проголосовала за то, чтобы запретить использование в стране новых беспилотников от китайской компании SZ DJI Technology Co., Ltd. В октябре эта фирма подала иск против Минобороны США за неправомочное, по мнению руководства компании, внесение в списки структур, работающих с военными КНР. Данная компания поставляет более половины коммерческих дронов, работающих в США.

В декабре американский президент Джо Байден подписал закон, который может привести к запрету продаж беспилотников новых моделей от компаний SZ DJI Technology Co., Ltd. и Autel Robotics Co., Ltd. в США.