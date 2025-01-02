Около 30 российских туристов пострадали в ДТП в Таиланде

Москва. 2 января. INTERFAX.RU - Автобус с российскими туристами попал в ДТП на въезде в Паттайю (Таиланд), почти тридцать россиян госпитализировали в больницу, сообщают в четверг местные СМИ.

Газета Matichon сообщает, что водитель туристического автобуса во время движения по автомагистрали перед пунктом взимания сбора за проезд не справился с управлением и столкнулся с ограждением, а после этого с автомобилем Toyota.

В автобусе находились 37 российских туристов. В результате аварии 27 туристов госпитализировали в одну из больниц Паттайи.

Полиция выясняет подробности произошедшего.