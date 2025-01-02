Поиск

Около 30 российских туристов пострадали в ДТП в Таиланде

Москва. 2 января. INTERFAX.RU - Автобус с российскими туристами попал в ДТП на въезде в Паттайю (Таиланд), почти тридцать россиян госпитализировали в больницу, сообщают в четверг местные СМИ.

Газета Matichon сообщает, что водитель туристического автобуса во время движения по автомагистрали перед пунктом взимания сбора за проезд не справился с управлением и столкнулся с ограждением, а после этого с автомобилем Toyota.

В автобусе находились 37 российских туристов. В результате аварии 27 туристов госпитализировали в одну из больниц Паттайи.

Полиция выясняет подробности произошедшего.

Таиланд
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

В Хьюстоне завершили многочасовой обыск по делу о наезде на людей в Новом Орлеане

Решение о запуске рейсов в Александрию и Эль-Дабаа будет принято после марта

Решение о запуске рейсов в Александрию и Эль-Дабаа будет принято после марта

Китай ввел ограничения на поставки товаров 28 оборонным компаниям США

МИД заявил, что остановка Киевом транзита газа РФ ослабила экономический потенциал Европы

МИД заявил, что остановка Киевом транзита газа РФ ослабила экономический потенциал Европы

Число жертв в результате наезда на толпу людей в Новом Орлеане выросло до 15

Число жертв в результате наезда на толпу людей в Новом Орлеане выросло до 15

Не менее 10 человек стали жертвами стрельбы в Черногории

Возгорание Tesla Cybertruck в Лас-Вегасе могло быть вызвано взрывом бомбы

Возгорание Tesla Cybertruck в Лас-Вегасе могло быть вызвано взрывом бомбы

Следователи ищут возможных сообщников протаранившего толпу людей в Новом Орлеане

Что произошло за день: среда, 1 января

ФБР разыскивает возможных сообщников новоорлеанского террориста

Хроники событий
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе110 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне11 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии135 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2078 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5643 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов180 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау71 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России38 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ26 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России38 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall328 материалов
Нападения в школах и вузахНападения в школах и вузах245 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });