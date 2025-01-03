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Главы МИД ФРГ и Франции направились с визитом в Дамаск

Москва. 3 января. INTERFAX.RU - Глава МИД ФРГ Анналена Бербок и ее французский коллега Жан-Ноэль Барро в пятницу совершают визит в Дамаск для переговоров от имени ЕС с новой сирийской администрацией, сообщают западные СМИ.

"Моя сегодняшняя поездка, вместе с французским коллегой и от имени Евросоюза, это ясный сигнал для сирийцев, что возможно начать новую политическую эру между Европой и Сирией, между Германией и Сирией", - приводят СМИ слова Бербок из заявления МИД Германии.

"У нас есть цель, такая же, что и у миллионов сирийцев: добиться того, чтобы Сирия смогла вновь стать уважаемым членом международного сообщества", - продолжила она.

В немецком МИД добавили, что Бербок встретится с главой новой сирийской администрации, лидером "Хайят Тахрир аш-Шам" (террористическая группировка, запрещенная в России) Ахмадом аш-Шараа.

8 декабря вооруженная оппозиция в Сирии объявила, что захватила Дамаск и занимается формированием переходных органов власти.

Хроника 08 декабря 2024 года – 03 января 2025 годаСмена власти в Сирии
Сирия Германия Анналена Бербок Франция Жан-Ноэль Барро
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