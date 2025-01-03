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Между ливанскими военными и группой сирийцев произошла перестрелка на границе

Москва. 3 января. INTERFAX.RU - Ливанские военнослужащие в пятницу оказались втянуты в перестрелку с сирийцами на границе Ливана и Сирии южнее Баальбека, сообщает LBCI.

По данным телерадиоканала, военные попытались перекрыть нелегальную точку пересечения границы в районе Маарбуна. Однако группа сирийцев при помощи бульдозера попыталась разблокировать проход.

Военные Ливана сделали предупредительные выстрелы в воздух, однако сирийцы открыли огонь по солдатам. Завязалась перестрелка, в которой один ливанский военнослужащий получил ранения.

В итоге ливанские вооруженные силы ввели повышенные меры безопасности в этой зоне. Идет расследование инцидента.

Между тем, поступали сообщения, что новая администрация Сирии после пограничных столкновений ввела ограничения на въезд ливанцев на сирийскую территорию.

8 декабря вооруженная оппозиция в Сирии объявила, что захватила Дамаск и занимается формированием переходных органов власти.

Хроника 08 декабря 2024 года – 03 января 2025 годаСмена власти в Сирии
Ливан Сирия
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