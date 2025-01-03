В Белоруссии запретили торговать пиротехникой

Москва. 3 января. INTERFAX.RU - Правительством Белоруссии введен запрет на оптовую и розничную торговлю пиротехническими изделиями, соответствующее постановление подписал премьер-министр Роман Головченко.

"Введенный запрет обусловлен участившимися случаями получения гражданами, в том числе детьми, травм в результате нарушения правил использования пиротехнических изделий", - говорится в сообщении правительства в пятницу.

Данный запрет не будет распространяться на оптовую реализацию пиротехнических изделий юридическими лицами, имеющими разрешение (свидетельство) на право реализации пиротехнических изделий технического назначения IV и V классов опасности, юридическим лицам, имеющим разрешение (свидетельство) на право реализации пиротехнических изделий, технического назначения IV и V классов опасности, проведения фейерверков с использованием пиротехнических изделий технического назначения IV и V классов опасности, а также оптовую и розничную торговлю бенгальскими огнями, хлопушками, тортовыми свечами (фонтаны холодного огня), уточнили в кабмине.

Постановление вступит в силу с 4 января 2025 года.