16 украинских БПЛА сбито за ночь над пятью российскими регионами

Москва. 4 января. INTERFAX.RU - В ночь на субботу российские военные уничтожили 16 украинских беспилотников над Брянской, Смоленской, Белгородской, Псковской и Ленинградской областями, сообщило Минобороны РФ.

"В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены 16 украинских беспилотных летательных аппаратов. Десять БПЛА уничтожены над территорией Брянской области, три - над территорией Смоленской области и по одному - над территориями Белгородской, Псковской и Ленинградской области", - говорится в сообщении.