Ущерб от урагана "Милтон" составил около $50 млрд

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Урон, понесенный американским штатом Флорида, от урагана "Милтон" и его последствий, можно оценить примерно в $50 млрд, заявил в пятницу президент США Джо Байден.

"По оценкам экспертов, ураган нанес ущерб примерно в $50 млрд", - приводят американские СМИ слова Байдена.

Президент отметил, что власти уделяют основное внимание восстановлению электроснабжения во Флориде и разбору завалов.

"Я хочу, чтобы все в пострадавших районах знали: мы собираемся сделать все возможное, чтобы помочь вам восстановить порядок и вернуться в свои дома", - добавил глава Белого дома.

"Милтон", будучи ураганом третьей категории, обрушился на западное побережье Флориды недалеко от Сиеста-Ки в среду в 20:30 по местному времени (четверг 03:30 мск). Порывы ветра достигали 193 км/ч.

Жертвами урагана стали не менее десяти человек.

Ураган вызвал во Флориде ливни и наводнения, а также не менее 20 торнадо. Около 3,3 млн человек в штате остались без электричества.