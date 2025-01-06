Страны Балтии и Польша инвестируют 600 млн евро для защиты энергосетей

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - Страны Балтии и Польша планируют вложить в защиту передающих сетей 600 миллионов евро, разработают меры по обнаружению и отражению атак беспилотников.

"Операторы основных передающих сетей Эстонии, Латвии, Литвы и Польши составили список различных проектов стоимостью около 600 млн евро, направленных на повышение безопасности важнейшей энергетической инфраструктуры", - сообщили в понедельник эстонские СМИ.

Ожидается, что проекты получат поддержку со стороны фонда сплочения Европы, сказал председатель правления эстонской энергетической компании Elering Калле Килк (Kalle Kilk).

В проектах акцент делается на мерах, которые помогают предотвратить все виды атак. Так, Килк указал, что потребуется большая защита, например, от беспилотников. "Компания Elering хочет создать возможность как для обнаружения, так и для отражения (атак) дронов", - подчеркнул он.

По его словам, "у нас есть несколько хороших идей на этот счет, и мы довольно тесно контактируем с учреждениями, обсуждаем с ними разные варианты, и уже хорошо продвинулись в этом вопросе".

Килк подчеркнул, что под более пристальным наблюдением будут находиться три высоковольтные воздушные линии между Эстонией и Латвией.

Некоторые из проектов связаны с наблюдением за подводной инфраструктурой.

Как сказал Килк, общая стоимость проектов в 600 млн евро, и это предварительная сумма.

Он подтвердил, что около трети средств будет направлено в Эстонию. Большая часть остальных средств будет распределена между Латвией и Литвой, а часть инвестиций направят в Польшу.