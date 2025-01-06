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Венесуэла разрывает дипломатические отношения с Парагваем

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - Венесуэла объявила о разрыве дипломатических отношений с Парагваем из-за высказываний президента страны Сантьяго Пеньи по итогу переговоров с венесуэльским оппозиционером Эдмундо Гонсалесом.

"Учитывая все обстоятельства, власти Венесуэлы приняли решение (...) разорвать дипломатические отношения с Республикой Парагвай и приступить к выводу из этой страны дипломатического персонала", - говорится в сообщении венесуэльского МИД.

Каракас решительно отверг заявления Пеньи, который назвал Гонсалеса победителем президентских выборов.

Ранее латиноамериканские СМИ сообщили, что президент Парагвая провел по видеосвязи переговоры с Гонсалесом, чтобы выразить ему поддержку.

Гонсалес, утверждающий, что одержал победу на недавних президентских выборах, намерен организовать свою инаугурацию 10 января. В Каракасе его победу не признают, страной продолжает руководить президент Николас Мадуро. После выборов Гонсалес покинул Венесуэлу.

Венесуэла Николас Мадуро Парагвай Каракас
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