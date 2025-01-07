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Следствие Южной Кореи хочет второй раз попытаться арестовать президента страны

Следствие Южной Кореи хочет второй раз попытаться арестовать президента страны
Акция протеста с требованием ареста президента Южной Кореи Юн Сок Ёля в Сеуле
Фото: AP/TASS

Москва. 7 января. INTERFAX.RU - Глава управления по расследованию коррупции среди высокопоставленных должностных лиц (CIO) О Дон Сун во вторник заявил, что следователи будут готовиться ко второй попытке арестовать отстраненного от власти президента Южной Кореи Юн Сок Ёля, сообщает Yonhap.

Ранее в январе сотрудники CIO, получившие ордер на арест Юн Сок Ёля, не сумели произвести арест из-за сопротивления его охраны.

"О Дон Сун сказал, что в CIO как следует подготовятся к исполнению ордера на арест, отдавая себе отчет - это может быть последняя возможность", - передает агентство.

В ответ на критические замечания, что в CIO не были подготовлены в достаточной мере для исполнения первого ордера, О Дон Сун принес извинения за провал. Он добавил, что в той ситуации возникли "многие непредвиденные обстоятельства".

Он не уточнил, когда суд может выдать второй ордер на арест Юн Сок Ёля.

В декабре 2024 года парламент отстранил Юн Сок Ёля от власти после его попытки ввести в стране 3 декабря военное положение для борьбы с политическими оппонентами. Арестованы несколько должностных лиц, предположительно причастных к объявлению военного положения, в том числе бывший министр обороны Ким Ен Хен, нынешний и бывший руководители разведывательного командования министерства обороны Мун Сан Хо и Но Сан Вон.

Затем суд выдал ордер на арест Юн Сок Ёля, его обвиняют в объявлении 3 декабря военного положения, попытке организации мятежа и злоупотреблении властью. Следователи запросили ордер на арест после того, как президент проигнорировал три повестки о явке на допрос.

Однако следователи, прибывшие к резиденции Юн Сок Ёля для его ареста 3 января, столкнулись с сопротивлением военных и службы безопасности Юн Сок Ёля. В итоге следователи заявили о том, что прекращают попытки арестовать президента.

Южная Корея
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