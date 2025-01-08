Поиск

Американские астронавты в январе дважды выйдут в открытый космос с борта МКС

Москва. 8 января. INTERFAX.RU - Американские астронавты в январе дважды выйдут в открытый космос с борта Международной космической станции (МКС), сообщило во вторник NASA.

По последним данным, первый планируется осуществить 16 января. Астронавты Ник Хейг и Сунита Уильямс должны будут провести обслуживание научного оборудования и установить новый блок связи. Выход в космический вакуум планируется в 07:00 по времени Восточного побережья США (в 15:00 по Москве). Он продлится около 6,5 часов.

Второй выход американских астронавтов запланирован на 23 января.

В июне минувшего года попытка выхода двух американских астронавтов в открытый космос с борта МКС окончилась неудачей.

Трейси Дайсон и Мэттью Доминик должны были выйти в космический вакуум 13 июня, но из-за проблем со скафандром он был отменен. 24 июня после 31-минутного выхода астронавты вернулись на станцию в связи с утечкой воды из контура охлаждения скафандра Дайсон.

На МКС в настоящее время работает экипаж из семи человек - космонавты "Роскосмоса" Алексей Овчинин, Иван Вагнер и Александр Горбунов, астронавты NASA Ник Хейг, Дональд Петтит, Бутч Уилмор и Сунита Уильямс.

NASA астронавты МКС открытый космос
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Трамп заявил, что Гренландия нужна США для "защиты свободного мира"

Трамп считает, что к конфликту на Украине привели ошибки Байдена

Трамп считает, что к конфликту на Украине привели ошибки Байдена

До 126 возросло число жертв землетрясения в китайском Тибете

Умершие знаменитости

Умер французский политик Жан-Мари Ле Пен

Умер французский политик Жан-Мари Ле Пен

Число жертв землетрясения в китайском Тибете увеличилось до 95 человек

Следствие Южной Кореи хочет второй раз попытаться арестовать президента страны

Следствие Южной Кореи хочет второй раз попытаться арестовать президента страны

Более 50 человек стали жертвами землетрясения в китайском Тибете

Более 50 человек стали жертвами землетрясения в китайском Тибете

Что случилось этой ночью: вторник, 7 января

Блинкен поддержал формирование в Сирии инклюзивного правительства

Блинкен поддержал формирование в Сирии инклюзивного правительства

В США зафиксирован первый случай смерти человека от птичьего гриппа

Хроники событий
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе158 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне11 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости372 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2083 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии143 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5665 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов182 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау74 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России38 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ26 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России38 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall328 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });