Американские астронавты в январе дважды выйдут в открытый космос с борта МКС

Москва. 8 января. INTERFAX.RU - Американские астронавты в январе дважды выйдут в открытый космос с борта Международной космической станции (МКС), сообщило во вторник NASA.

По последним данным, первый планируется осуществить 16 января. Астронавты Ник Хейг и Сунита Уильямс должны будут провести обслуживание научного оборудования и установить новый блок связи. Выход в космический вакуум планируется в 07:00 по времени Восточного побережья США (в 15:00 по Москве). Он продлится около 6,5 часов.

Второй выход американских астронавтов запланирован на 23 января.

В июне минувшего года попытка выхода двух американских астронавтов в открытый космос с борта МКС окончилась неудачей.

Трейси Дайсон и Мэттью Доминик должны были выйти в космический вакуум 13 июня, но из-за проблем со скафандром он был отменен. 24 июня после 31-минутного выхода астронавты вернулись на станцию в связи с утечкой воды из контура охлаждения скафандра Дайсон.

На МКС в настоящее время работает экипаж из семи человек - космонавты "Роскосмоса" Алексей Овчинин, Иван Вагнер и Александр Горбунов, астронавты NASA Ник Хейг, Дональд Петтит, Бутч Уилмор и Сунита Уильямс.