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В Ереване не исключили сокращения числа российских пограничников на армяно-турецкой границе

Москва. 8 января. INTERFAX.RU - Количество российских пограничников может быть сокращено на армянской границе с Турцией, если она будет открыта, заявил глава МИД Армении Арарат Мирзоян.

"Если между Арменией и Турцией будет действующая, открытая граница, будет доверие, то мы можем рассмотреть и обсудить этот вопрос", - сказал Мирзоян, отвечая в среду на вопрос журналистов о возможности сокращения количества российских пограничников на армяно-турецкой границе.

Он также отметил, что каких-либо обсуждений по пребыванию в Армению 102-й российской военной базы "в повестке Еревана на данный момент нет".

С января 2025 года российские пограничники перестали нести службу на пункте пропуска "Агарак" на границе Армении с Ираном.

1 августа 2024 года представители пограничной службы ФСБ России завершили службу в ереванском международном аэропорту "Звартноц".

Представители погрануправления ФСБ России совместно с погранвойсками Службы нацбезопасности Армении охраняют границы республики с Турцией и Ираном на основании договора от 1992 года.

Армения Турция
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