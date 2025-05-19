Армения не обсуждает вопрос о выводе российской военной базы

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - В Ереване не обсуждается вопрос о выводе с территории республики российской военной базы, заявил спикер парламента Армении Ален Симонян.

"Нет. Армения не обсуждает вопрос о выводе российской военной базы", - сказал он журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее в понедельник депутат парламента Армении от оппозиционной фракции "Честь имею" Тигран Абраамян написал в соцсети, что Ереван и Баку уже могли скоординировать вопрос вывода из Армении российской военной базы.

Российская 102-ая военная база дислоцируется в городе Гюмри на севере Армении с 1995 года.

1 августа 2024 года представители пограничной службы ФСБ России завершили службу в ереванском международном аэропорту "Звартноц".

С января 2025 года российские пограничники перестали нести службу на пункте пропуска "Агарак" на границе Армении с Ираном, а с февраля того же года и на пропускном пункте между Арменией и Турцией.

Представители погрануправления ФСБ России совместно с погранвойсками Службы нацбезопасности Армении охраняют границы республики с Турцией и Ираном на основании договора от 1992 года.