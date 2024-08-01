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Российские пограничники завершили службу в ереванском аэропорту "Звартноц"

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Представители пограничной службы ФСБ России завершили службу в ереванском международном аэропорту "Звартноц".

Протокол о передаче Еревану под охрану государственной границы в пограничном пункте пропуска "Звартноц" подписали начальник погрануправления ФСБ РФ в Армении генерал-лейтенант Роман Голубицкий и командующий пограничными войсками Службы национальной безопасности Армении Эдгар Унанян.

По словам Голубицкого, задача по охране госграницы выполнена достойно.

"Обеспечена безопасность республики Армения в воздушном пункте пропуска. Особые слова благодарности нашим коллегам, уже самостоятельному подразделению пограничного контроля в аэропорту "Звартноц", которое, уверен, профессионально выполняет задачи, и мы все надеемся как граждане России, так и Армении и всех государств, что безопасность Армении будет обеспечена на столь же высоком уровне достойно нашими армянскими коллегами", - сказал Голубицкий.

Со своей стороны Унанян заявил, что 32-летний период совместной службы армянских и российских пограничников в аэропорту является свидетельством "тесного партнерства, взаимодействия и непрерывной работы в деле обеспечения пограничной безопасности двух стран".

Он отметил, что знания и опыт российских пограничников будут применяться их армянскими коллегами.

Представители погрануправления ФСБ России совместно с погранвойсками Службы нацбезопасности Армении охраняют также границы страны с Турцией и Ираном на основании договора от 1992 года.

Ранее премьер Армении Никол Пашинян заявил, что представители Погранслужбы ФСБ России покинут ереванский аэропорт "Звартноц" 1 августа 2024 года.

Ереван Звартноц ФСБ РФ Армения
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