AZAL решила приостановить рейсы Баку-Казань-Баку на неопределенное время

Москва. 8 января. INTERFAX.RU - Азербайджанская авиакомпания Azerbaijan Airlines (AZAL) приостанавливает на неопределенное время все рейсы по маршруту Баку-Казань-Баку, говорится в сообщении пресс-службы ЗАО AZAL.

"В связи с периодическими закрытиями воздушного пространства над Казанью авиакомпания с целью обеспечения безопасности полетов приостанавливает все рейсы по маршруту Баку-Казань-Баку на неопределенное время", - говорится в сообщении.

Пассажиры, которые приобрели билеты на данном направлении, могут без штрафа оформить полный возврат средств или изменить направление.

"AZAL продолжает внимательно следить за ситуацией и своевременно информировать пассажиров о любых изменениях в расписании", - говорится в сообщении.