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AZAL отменила рейс в Казань из-за закрытия воздушного пространства над городом

Москва. 8 января. INTERFAX.RU - Авиакомпания Azerbaijan Airlines (AZAL) отменила рейс Баку- Казань - Баку, запланированный на 8 января.

"Решение принято в связи с закрытием воздушного пространства над Казанью из-за плана "Ковер", - говорится в сообщении авиакомпании.

AZAL отмечает, что "уделяет первостепенное внимание безопасности полетов и строго придерживается международных стандартов", будет своевременно информировать пассажиров о любых изменениях.

AZAL Баку Казань
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