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Трамп считает, что к конфликту на Украине привели ошибки Байдена

До инаугурации избранный президент США не планирует встречаться с Путиным

Трамп считает, что к конфликту на Украине привели ошибки Байдена
Фото: AP/TASS

Москва. 7 января. INTERFAX.RU - Избранный президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что администрация президента США Джо Байдена допустила много ошибок в ходе переговоров по Украине, которые и привели к конфликту.

"В ходе этих переговоров было сделано много ошибок. Когда я услышал, как Байден ведет переговоры, я подумал: "Это закончится войной", - сказал он во время пресс-конференции во вторник.

Трамп отметил, что "может понять чувства России" и ее нежелание видеть Украину в составе НАТО, так как, в таком случае, "кто-то окажется прямо у их порога".

Большой частью проблемы он назвал то, что в России всегда говорили о том, что Украина не должна быть частью НАТО, но в какой-то момент Байден решил, что у Киева, тем не менее, должна быть возможность присоединиться к альянсу.

По его мнению, президент РФ Владимир Путин хотел бы провести с ним встречу, однако Трамп подчеркнул, что не может этого сделать до своей инаугурации, запланированной на 20 января.

Владимир Путин Джо Байден НАТО США Украина Дональд Трамп
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