Пашинян предложил Азербайджану упразднить Минскую группу ОБСЕ по урегулированию

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Премьер-министр Армении Никол Пашинян выступил с рядом предложений Азербайджану с целью установления стабильности и мира в регионе.

"Предложение Республики Армения по установлению долгосрочной стабильности и мира в регионе очевидно: взаимно воздерживаться от эскалационной риторики, продолжить процесс делимитации, подписать соглашение о мире, которое готово на 90%, упразднить Минскую группу ОБСЕ", - написал Пашинян в соцсети.

По его словам, следует реализовать проект "Перекресток мира", который обеспечит связь Азербайджана с Нахичеванью по территории Армении, внедрить совместный механизм по расследованию нарушений режима перемирия, решить проблему с удерживаемыми лицами, интенсивно работать по выяснению судеб без вести пропавших лиц.

Кроме того, по словам премьера, следует отказаться от выдвинутых взаимных требований, в том числе в международных судебных инстанциях, сформировать механизм переговоров по взаимному контролю над вооружениями, квотам и ограничениям на их использование, обсудить вопросы, связанные с беженцами из обеих стран в целом, сформировав совместный профессиональный экспертный комитет после установления мира.

Пашинян также заявил, что, "ставя под сомнение право Республики Армения иметь боеспособную армию, официальный Баку пытается получить возможность беспрепятственно осуществить агрессию против Республики Армения".

Минская группа ОБСЕ была создана в 1992 году. Сопредседателями Минской группы ОБСЕ по урегулированию карабахского конфликта являются США, Россия и Франция.

Кроме них в состав Минской группы входят Азербайджан, Армения, Белоруссия, Германия, Италия, Турция, Финляндия и Швеция.