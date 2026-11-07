В КСИР сообщили об успехе Ирана в создании собственных оборонительных систем

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Иран обеспечил самодостаточность в производстве оборонительных систем и достиг выдающихся достижений в этой сфере, заявил в субботу представитель Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Хосейн Мохебби.

В частности, по его словам, которые приводит межарабский телеканал Al Jazeera, иранским вооруженным силам и КСИР удалось сбить более 260 американских воздушных целей, в том числе истребители F-16, F-18 и F-35.

Мохебби отметил, что военно-космические силы Ирана сделали "практически неработоспособными" американские системы ПВО THAAD и ракеты Patriot.

По его словам, "враги не должны недооценивать возможности Ирана при планировании очередного нападения, страна может ответить противнику таким образом, каким от него никто не ожидает, и нанести как материальный, так и нематериальный ущерб". Он не стал вдаваться в детали, указав, что прежде, чем говорить о каких-либо мерах, необходимо применить их на практике.

"Если американцы попытаются развязать очередную войну с Ираном, они пожалеют", - заключил Мохебби.