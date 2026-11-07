Глава МИД Италии сообщил, что его личные данные оказались в даркнете

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Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни сообщил, что его личные данные оказались в даркнете, а ему самому поступают угрозы.

Как сообщает Associated Press, министр заявил об этом в соцсетях, не уточнив, какая именно личная информация попала в руки злоумышленников.

"Уже несколько дней киберпреступники распространяют мои личные данные в даркнете и пытаются получить доступ к другим сведениям. Мне и моей семье поступают угрозы", - написал Таяни, добавив, что злоумышленники готовы за деньги получить персональную информацию, касающуюся чиновника.

О краже персональных данных министра стало известно после целой серии хакерских атак в Европе: нескольких угроз самолетам, которые привели к задержкам рейсов, угроз СМИ и кибератак на холодильники в супермаркетах.