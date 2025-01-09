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Поставки ПК в мире в IV квартале выросли на 1,8%, в 2024 году – на 1%

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Мировые поставки персональных компьютеров в четвертом квартале увеличились на 1,8% относительно того же периода прошлого года – до 68,9 млн штук, по предварительным данным International Data Corporation (IDC).

По итогам всего 2024 года продажи выросли на 1% и составили 262,7 млн единиц.

"Если смотреть на текущий год, то индустрия ПК ощущает как попутные, так и встречные ветры, что делает прогнозирование сложным", - отмечается в сообщении.

Рынок восстанавливается более медленными темпами, чем ожидалось, но "в четвертом квартале были некоторые основания для оптимизма, поскольку государственные субсидии в Китае привели к лучшим, чем предполагалось, показателям в потребительском сегменте", полагает менеджер по исследованиям IDC Worldwide Mobile Device Trackers Джитеш Убрани.

"Общие макроэкономические проблемы, похоже, затмевают часть прогресса и ажиотажа вокруг ПК с ИИ", - заявил вице-президент IDC Worldwide Device Trackers Райан Рейт. "Однако мы придерживаемся мнения, что влияние, которое ИИ окажет на отрасль, будет положительным", даже если оно наступит чуть позже, добавил он.

Квартальные поставки ПК в мире (млн штук):

Компания IV кв. 2024г. IV кв. 2023г. изм. за год доля рынка в IV кв. 2024г. доля в IV кв. 2023 г.
Lenovo 16,9 16,1 4,8 % 24,5 % 23,8 %
HP 13,7 14 -1,7 % 19,9 % 20,6 %
Dell 9,9 9,9 -0,2 % 14,4 % 14,6 %
Apple 7 5,9 17,3 % 10,1 % 8,8 %
Asus 4,7 4,2 11,7 % 6,9 % 6,3 %
другие 16,7 17,5 -4,8 % 24,2 % 25,9 %
Всего 68,9 67,7 1,8 % 100 % 100 %

Лидером мирового рынка в 2024 году осталась китайская Lenovo, доля которой выросла до 23,5%, за ней следует американская HP Inc. – 20,2%. В топ-5 вошли также американские Dell Technologies и Apple Inc. с долями 14,9% и 8,7% соответственно и тайваньская Asus – 6,8%.

Годовые поставки ПК в мире (млн штук):

Компания 2024 г. 2023 г. изм. за год доля рынка в 2024 г. доля в 2023 г.
Lenovo 61,8 59,1 4,7 % 23,5 % 22,7 %
HP 53 52,9 0,1 % 20,2 % 20,3 %
Dell 39,1 40 -2,2 % 14,9 % 15,4 %
Apple 22,9 21,9 4,5 % 8,7 % 8,4 %
ASUS 17,9 16,8 6,4 % 6,8 % 6,5 %
другие 68 69,5 -2,1 % 25,9 % 26,7 %
Всего 262,7 260,2 1,0 % 100 % 100 %
IDC International Data Corporation
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