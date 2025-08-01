Поставки ПК в мире во II квартале выросли на 6,5%

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Мировые поставки персональных компьютеров во втором квартале 2025 года увеличились на 6,5% в годовом выражении, до 68,4 млн штук, по предварительным данным International Data Corporation (IDC).

Аналитики исследовательской компании отмечают ухудшение ситуации на американском рынке на фоне роста в других регионах.

"Мы ожидали, что рынок США в этом квартале замедлится, учитывая накопление запасов в начале года, но то, что мы наблюдаем, может указывать на ослабление спроса на ПК в США в преддверии приближающегося срока введения импортных пошлин, - отмечает вице-президент группы Worldwide Mobile Device Trackers в IDC Жан-Филипп Бушар. - Несмотря на вялый рынок в США, остальной мир продемонстрировал интерес к ПК, обусловленный старением компьютеров и постепенным переходом на Windows 11".

Он называет сложившуюся ситуацию "неопределенным рынком" и отмечает, что "больше всего беспокоит то, как будет выглядеть общий спрос ближе к концу третьего квартала и далее".

Поставки ПК в мире (млн штук):