Поставки ПК в мире во II квартале выросли на 6,5%
Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Мировые поставки персональных компьютеров во втором квартале 2025 года увеличились на 6,5% в годовом выражении, до 68,4 млн штук, по предварительным данным International Data Corporation (IDC).
Аналитики исследовательской компании отмечают ухудшение ситуации на американском рынке на фоне роста в других регионах.
"Мы ожидали, что рынок США в этом квартале замедлится, учитывая накопление запасов в начале года, но то, что мы наблюдаем, может указывать на ослабление спроса на ПК в США в преддверии приближающегося срока введения импортных пошлин, - отмечает вице-президент группы Worldwide Mobile Device Trackers в IDC Жан-Филипп Бушар. - Несмотря на вялый рынок в США, остальной мир продемонстрировал интерес к ПК, обусловленный старением компьютеров и постепенным переходом на Windows 11".
Он называет сложившуюся ситуацию "неопределенным рынком" и отмечает, что "больше всего беспокоит то, как будет выглядеть общий спрос ближе к концу третьего квартала и далее".
Поставки ПК в мире (млн штук):
|Компания
|II кв. 2025г
|II кв. 2024г
|изм. за год
|доля рынка во II кв 2025г
|доля во II кв 2024г
|Lenovo
|17
|14,7
|15,2%
|24,8%
|23,0%
|HP Inc.
|14,1
|13,7
|3,2%
|20,7%
|21,3%
|Dell Technologies
|9,8
|10,1
|-3,0%
|14,3%
|15,7%
|Apple Inc.
|6,2
|5,1
|21,4%
|9,0%
|8,0%
|Asus
|4,9
|4,2
|16,7%
|7,2%
|6,6%
|другие
|16,3
|16,3
|0,1%
|23,9%
|25,4%
|Всего
|68,4
|64,2
|6,5%
|100%
|100%