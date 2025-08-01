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Поставки ПК в мире во II квартале выросли на 6,5%

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Мировые поставки персональных компьютеров во втором квартале 2025 года увеличились на 6,5% в годовом выражении, до 68,4 млн штук, по предварительным данным International Data Corporation (IDC).

Аналитики исследовательской компании отмечают ухудшение ситуации на американском рынке на фоне роста в других регионах.

"Мы ожидали, что рынок США в этом квартале замедлится, учитывая накопление запасов в начале года, но то, что мы наблюдаем, может указывать на ослабление спроса на ПК в США в преддверии приближающегося срока введения импортных пошлин, - отмечает вице-президент группы Worldwide Mobile Device Trackers в IDC Жан-Филипп Бушар. - Несмотря на вялый рынок в США, остальной мир продемонстрировал интерес к ПК, обусловленный старением компьютеров и постепенным переходом на Windows 11".

Он называет сложившуюся ситуацию "неопределенным рынком" и отмечает, что "больше всего беспокоит то, как будет выглядеть общий спрос ближе к концу третьего квартала и далее".

Поставки ПК в мире (млн штук):

КомпанияII кв. 2025гII кв. 2024гизм. за годдоля рынка во II кв 2025гдоля во II кв 2024г
Lenovo1714,715,2%24,8%23,0%
HP Inc.14,113,73,2%20,7%21,3%
Dell Technologies9,810,1-3,0%14,3%15,7%
Apple Inc.6,25,121,4%9,0%8,0%
Asus4,94,216,7%7,2%6,6%
другие16,316,30,1%23,9%25,4%
Всего68,464,26,5%100%100%

IDC Windows США Жан-Филипп Бушар
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