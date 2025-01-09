Губернатор Запорожской области сообщил о двух погибших в результате артобстрела

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Две женщины погибли в Каменке-Днепровской (Запорожская область) в результате артиллерийского обстрела со стороны ВСУ, сообщил в четверг губернатор региона Евгений Балицкий.

"Во время артиллерийского обстрела две жительницы (1940 и 1965 года рождения) получили ранения, несовместимые с жизнью", - написал Балицкий в своем телеграм-канале.

Обстрел и атака беспилотниками Каменки-Днепровской началась ранее в четверг. Днем Балицкий сообщал, что в результате атаки дронов травмы получили три человека.