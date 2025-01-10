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Несколько украинских беспилотников уничтожены над пригородом Воронежа

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Еще несколько дронов ВСУ подавлены средствами радиоэлектронной борьбы над пригородом Воронежа, сообщил в пятницу глава региона Александр Гусев.

"В пригороде Воронежа средствами РЭБ подавлены ещё несколько БПЛА. По предварительным данным, пострадавших нет. В строениях одного предприятия выбиты стекла", - написал глава региона в своем телеграм-канале.

В пригороде пострадали окна четырех частных домов и автомобиль. отметил Гусев.

"В другом пригороде при первой атаке незначительные повреждения получил один частный дом, в котором никто не проживал, и автомобиль", - уточнил губернатор.

Ранее сообщалось об атаке нескольких украинских дронов на регион.

Александр Гусев Воронеж
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