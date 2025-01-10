Мишустин 14-15 января посетит Вьетнам

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Премьер-министр России Михаил Мишустин 14-15 января посетит Социалистическую Республику Вьетнам (СРВ), сообщили в пресс-службе правительства РФ.

Мишустин проведет межправительственные переговоры с премьером Вьетнама Фам Минь Тинем и председателем Национального собрания страны Чан Тхань Маном.

"Главы правительств рассмотрят актуальные вопросы российско-вьетнамского сотрудничества в торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях. Особое внимание будет уделено реализации совместных проектов в области энергетики, транспорта, промышленности, сельского хозяйства и других сферах", - говорится в сообщении.

По итогам переговоров планируется подписание ряда совместных документов.

В Ханое Мишустин проведет также встречи с руководством государственных и парламентских органов власти Вьетнама.

Согласно сообщению аппарата правительства РФ, планируются встречи и переговоры с генсеком секретарем Центрального комитета Компартии Вьетнама То Ламом и президентом республики Лыонг Кыонгом.

Там отметили, что особое внимание будет уделено реализации договоренностей, достигнутых в ходе государственного визита во Вьетнам президента РФ Владимира Путина 19-20 июня 2024 года.

В аппарате правительства РФ напомнили, что двусторонние дипломатические российско-вьетнамские отношения были установлены 30 января 1950 года. В 2001 году они получили статус стратегического, а в 2012 году - всеобъемлющего стратегического партнерства, продвижение которого входит в число внешнеполитических приоритетов РФ. Это отвечает интересам двух стран, способствует обеспечению мира, устойчивому развитию региона.

В 2025 году кроме 75-летия установления двусторонних дипотношений будут отмечаться и другие знаменательные для России и Вьетнама даты. Это - 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, на празднование которого в Москву приглашен генсек ЦК Компартии Вьетнама То Лам, и провозглашение независимости Вьетнама (2 сентября 1945 года), а также 50-летие освобождения юга Вьетнама от американских войск (30 апреля 1975 года).

"Поступательно развивается торгово-экономическое сотрудничество. В 2023 году взаимный товарооборот увеличился на 8,3%, а за девять месяцев 2024 года - на 23,7%, в том числе благодаря использованию возможностей Соглашения о свободной торговле между странами Евразийского экономического союза и Вьетнамом (вступило в силу 5 октября 2016 года, Вьетнам стал первым государством, с которым ЕАЭС заключил такое соглашение)", - отмечается в сообщении.

Эффективно действует Межправительственная Российско-Вьетнамская комиссия по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству. Сопредседатели МПК - вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко и вице-премьер Вьетнама Чан Хонг Ха.

"Топливно-энергетический комплекс является стратегически важной отраслью сотрудничества двух стран. Его флагман - совместное предприятие "Вьетсовпетро". За период эксплуатации открытых месторождений (с 1986 года) добыто около 243 млн т нефти. В Ненецком автономном округе России с 2008 года добычу углеводородов ведет ООО "Совместная компания "Русвьетпетро", созданное участниками "Вьетсовпетро". Накопленный объем добычи - около 33 млн т нефти. На континентальном шельфе СРВ работает также "Газпром", - отмечается в сообщении.

С 2006 года в СРВ действует Совместный Вьетнамско-Российский банк со штаб-квартирой в Ханое и сетью отделений по всей стране, который оказывает широкий перечень услуг, является основным инструментом обслуживания двусторонних внешнеторговых операций.

"Стороны придают большое значение гуманитарным обменам. В Москве и Санкт-Петербурге с успехом прошли Дни культуры Вьетнама в России (1-7 июля 2024 года). 12 августа 2024 года в парке "Патриот" состоялась торжественная церемония открытия памятника вьетнамским воинам-интернационалистам, сражавшимся в битве за Москву в годы Великой Отечественной Войны", - отмечается в сообщении.

До пандемии Вьетнам был одним из самых популярных мест отдыха россиян. Возобновление прямых авиарейсов "Аэрофлота" из Москвы в Хошимин и компании "ИрАвиа" из Иркутска в Ханой, Фукуок и Нячанг способствовало постепенному увеличению туристического потока в СРВ. В 2023 году СРВ посетили 125 тыс. россиян, за 10 месяцев 2024 года их количество возросло до 177 тыс. человек.