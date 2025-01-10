В Узбекистане арестованы четверо фигурантов дела о гибели российской журналистки

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - В Узбекистане в рамках уголовного дела по отравлению двух граждан России, в том числе журналистки Инессы Паперной, и еще одного гражданина Узбекистана в гостинице в Ташкенте в октябре прошлого года задержаны четыре человека, сообщает пресс-служба генпрокуратуры республики.

Фигуранты дела заключены под стражу, следствие продолжается, говорится в сообщении.

22 октября из-за отравления неизвестным веществом в номере гостиницы в Ташкенте скончались российская журналистка Паперная и ее спутник. Еще в одном номере было обнаружено тело жителя Узбекистана. По факту их гибели было возбуждено уголовное дело по статье "Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".

По предварительному заключению судебно-химической экспертизы, в крови скончавшихся было найдено соединение гемоглобина и угарного газа.