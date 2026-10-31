Земля проходит через поток плазмы из корональной дыры

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Планета Земля проходит возмущенную область космического пространства, сообщила в субботу лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН.

"Судя по поступающим данным, планета в данный момент проходит через возмущенную область космического пространства. Регистрируется рост параметров солнечного ветра", - говорится в сообщении лаборатории.

По ее данным, особенно сильно выросла температура плазмы в окрестностях Земли - примерно от 30 до 200 тыс. градусов.

"Сегодня ночью ожидалось вхождение в поток плазмы из корональной дыры, так что это почти наверняка он. Немного смущает слабый рост скорости солнечного ветра, так как считается, что это главный признак корональных дыр, но, может, еще вырастет. Сама дыра довольно большая и хорошо видна на снимках, поэтому как фактор космической погоды может присутствовать еще 2-3 суток", - информируют ученые.

Вспышечная активность Солнца "остается на нуле". "За последние 3 суток не произошло ни одной вспышки. Факторов, способных это изменить, по-прежнему нет", - говорится в сообщении.