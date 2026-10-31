Мелания Трамп отметила, что гуманитарные миссии в Алешках показывают возможность добиться мира

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Первая леди США Мелания Трамп накануне заявила, что гуманитарные операции в районе города Алешки в Херсонской области доказывают возможность оставить позади вооруженные конфликты на планете.

"Надежда на прочный мир. Алешки доказывают, что мы можем поставить вперед человечность, а не войну", - написала она в соцсети X.

"Вместе мы можем создать мирную планету, землю обетованную для наших детей", - отметила она.

В пятницу Мелания сообщила, что гуманитарные операции в районе города Алешки в Херсонской области проводятся в соответствии с достигнутыми между Украиной и Россией договоренностями.

В свою очередь спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что инициатива первой леди США оказалась успешной. Он отметил координацию работы уполномоченных по правам человека РФ и Украины и назвал это "мощным посланием, полным надежды". Дмитриев выразил надежду, что в итоге в зоне украинского конфликта "мир и гуманность восторжествуют".