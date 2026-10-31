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США предупредили страны Персидского залива о возможном возобновлении ударов по Ирану 4 ноября

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Власти США сообщили союзным странам Персидского залива, что могут вновь атаковать Иран сразу после промежуточных выборов 3 ноября, сообщает американский телеканал MS NOW со ссылкой на источники.

"Администрация президента США Дональда Трампа информировала союзников в Персидском заливе о том, что им надо быть готовыми к серии коротких интенсивных ударов 4 ноября, на следующий день после промежуточных выборов, заявили три высокопоставленных лица из стран региона", - информирует телеканал.

Один из собеседников отметил, что "не удивится", если некоторые страны будут возражать против использования США баз на своей территории для атак на Иран.

В Белом доме в разговоре с MS NOW отказались обсуждать возможные военные планы в отношении Ирана.

В миреВэнс в письме к Резаи призвал определить иранских переговорщиков по ядерной проблемеЧитать подробнее

Между тем, ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс направил письмо секретарю Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсену Резаи. По словам двух источников MS NOW, в послании Вэнс предложил провести встречу официальных представителей Вашингтона и Тегерана.

Накануне в Тегеран прибыли посредники от Катара. Один из собеседников телеканала рассказал, что Доха предлагает рассчитанный на семь дней план, который учел бы вопросы, вызывающие озабоченность сторон, включал бы в себя меры по выстраиванию доверия. В инициативе участвуют и спецпосланники президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер.

Хроника 28 февраля – 31 октября 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Иран США Персидский залив
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