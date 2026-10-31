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Axios сообщил, что в администрации США нет единого мнения по политике в отношении Ирана

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - В администрации США нет единого мнения на тему того, какую политику теперь нужно вести в отношении Ирана, сообщает Axios со ссылкой на источник.

"Шеф Пентагона Пит Хегсет и госсекретарь Марко Рубио настроены крайне скептически в отношении возможности достигнуть какого-либо соглашения в ядерной сфере с нынешним иранским режимом. По словам чиновника США, Хегсет и Рубио полагают, что перед президентом США Дональдом Трампом стоит миссия - еще сильнее ослабить иранский режим, в том числе за счет дальнейших боевых действий", - информирует портал.

"Источник отметил, что вице-президент США Джей Ди Вэнс, спецпосланники Стив Уиткофф и Джаред Кушнер хотят возобновить переговоры, но Трамп сомневается, что Иран согласится на какое-либо приемлемое соглашение", - отмечает Axios.

Глава Минфина США Скотт Бессент, курирующий кампанию экономического давления на Иран, предлагает подождать ее воздействия, а не ввязываться в новые боевые действия.

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Один из собеседников портала выразил мнение, что если республиканцы потерпят сильное поражение на промежуточных выборах 3 ноября, Трамп с большей вероятностью может отдать приказ о масштабной операции против Ирана. Такие страны, как Египет, Турция, Ирак, Пакистан, Саудовская Аравия призывали Иран возобновить переговоры с США до промежуточных выборов, рассказал источник в регионе. Неназванный сотрудник Белого дома заверил, что итоги выборов не будут фактором в принятии Трампом решения по Ирану.

Накануне посредники от Катара более 12 часов вели переговоры в Тегеране с целью возобновить переговоры Ирана и США. "Были положительные результаты. Переговоры продолжаются с целью разблокировать сделку США и Ирана", - заявил дипломатический источник.

Катар желает, чтобы США и Иран согласились на ряд шагов, которые можно было осуществить в течение нескольких дней и открыть путь к прямому диалогу Вашингтона и Тегерана. Доха также пытается убедить Иран допустить инспекторов МАГАТЭ на ядерные объекты, которые ранее атаковали США и Израиль; Вашингтон в ответ облегчил бы санкции.

По словам американского госслужащего, переговоры завели в тупик предварительные условия сторон: Белый дом настаивает, чтобы Иран в процессе возобновления переговоров пошел на уступки в ядерной сфере; Тегеран требует, чтобы для начала США сняли блокаду с иранских портов, разморозили активы и разрешили Ирану торговать нефтью.

Хроника 28 февраля – 31 октября 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Иран США Марко Рубио Пит Хегсет Джей Ди Вэнс Стив Уиткофф
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