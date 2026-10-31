Хаменеи приказал командующим быть готовыми к действиям в любом регионе при угрозе Ирану

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Верховный лидер Ирана, верховный главнокомандующий вооруженных сил аятолла Моджтаба Хаменеи на совещании с командующими отдал распоряжение готовиться действовать в любом месте, где это потребуется, в ответ на угрозы против страны.

"На этой встрече лидер Исламской революции назвал разумную боевую готовность к мощному противостоянию с врагами одним из составляющих максимального сдерживания и определил, что на любой уровень и тип угрозы необходимо немедленно и эффективно реагировать без географических ограничений", - передает агентство Mehr.

В совещании приняли участие командующий центральным штабом иранских вооруженных сил "Хатам аль-Анбия" Али Абдоллахи, командующий Армией Ирана Амир Хатами и главнокомандующий Корпуса стражей Исламской революции Ахмад Вахиди. Военачальники ознакомили верховного лидера с боеготовностью вооруженных сил на побережье Персидского залива, в районах Ормузского пролива и Оманского залива, на северо-западной и юго-восточной границах страны. Также они информировали о состоянии военного производства, вооружениях и средствах разведки.

Аятолла отметил, что если противник вновь атакует Иран, лишь иранские военные будут решать, когда завершится конфронтация. В частности, на совещании приняли решение, чтобы "все виды материальных и нематериальных активов американо-сионистского врага находились в пределах досягаемости вооруженных сил". Также речь шла об укреплении информационных систем, совершенствовании доктрины и тактики, внедрении новых технологий.

Ранее американский телеканал MS NOW со ссылкой на источники передавал, что власти США сообщили союзникам среди стран Персидского залива, что могут вновь атаковать Иран сразу после промежуточных выборов 3 ноября. При этом, вице-президент США Джей Ди Вэнс направил письмо секретарю Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсену Резаи. По словам двух источников MS NOW, в послании Вэнс предложил провести встречу официальных представителей Вашингтона и Тегерана.