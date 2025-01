Под санкции США попала китайская Wison Offshore and Marine за связи с "Арктик СПГ 2"

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Китайская Zhoushan Wison Offshore and Marine Co Ltd включена в санкционный список Минфина США.

В документе говорится, что компания связана с ООО "Арктик СПГ 2".

"Арктик СПГ 2" (основной акционер – "НОВАТЭК") внесено в санкционный список США осенью 2023 года.

Китайская Wison New Energies была технологическим партнером "Арктик СПГ 2", но в 2022 году заявила о прекращении работы в РФ. Компания участвовала в строительстве береговой электростанции, питающей проект, и выступала одним из поставщиков модулей для проекта.

Как сообщал портал gCaptain в июле, из-за рисков санкций Wison развернула судно с технологическими модулями для третьей линии уже на подходе к Мурманску.