Трамп раскритиковал вынесенный ему приговор по "делу Сторми Дэниелс"

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Избранный президент США Дональд Трамп в пятницу заявил, что судебное решение, вынесенное ему по делу о фальсификации документов, свидетельствует о бессмысленности и безосновательности всего судебного процесса.

В рамках разбирательства, которое в СМИ часто называют "делом Сторми Дэниелс", Трампу вменяют фальсификацию документов. В январе 2018 года газета The Wall Street Journal опубликовала статью, в которой утверждалось, что в 2006 году предприниматель якобы состоял в отношениях с порноактрисой Сторми Дэниелс, а незадолго до президентских выборов 2016 года заплатил ей $130 тысяч за молчание. Сам Трамп заверял, что личных отношений с Дэниелс у него не было.

"Меня приговорили к полному освобождению от обязательств. Один только этот результат доказывает, что, как говорят все правоведы и эксперты-юристы, никакого дела нет, и его никогда не было, и всю эту аферу необходимо отвергнуть", - написал Трамп в соцсети Truth Social.

По словам политика, в деле против него "не было ни преступления, ни ущерба, ни доказательств, ни фактов, к закону оно не имело никакого отношения". "Сегодняшнее мероприятие было отвратительным фарсом, и теперь, когда оно закончилось, мы обжалуем эту мистификацию, совершенно безосновательную, и восстановим доверие американцев к нашей великой системе правосудия", - резюмировал Трамп.

В пятницу судья Хуан Мерчан принял решение не назначать Трампу наказание по делу Сторми Дэниелс, по которому Трампа ранее признали виновным.

Агентство Associated Press отметило, что "решение суда закрепляет за Трампом обвинительный приговор и в то же время позволяет ему вернуться в Белый дом, не опасаясь тюремного заключения или штрафа".

По законам штата Нью-Йорк, судья имеет право "отказаться от назначения тюремного срока, штрафа или испытательного срока", когда приходит к выводу, что нет практического смысла назначать какое бы то ни было наказание.

В сообщениях СМИ отмечалось, что суд прибег к такому приему, так как должен был завершить рассмотрение этого дела и при этом, согласно американским законам, не мог принять решение, которое бы помешало работе Трампа на посту президента.

Накануне апелляционный суд штата Нью-Йорк - высший судебный орган этого штата - отказался предотвратить вынесение Трампу приговора по делу Сторми Дэниелс. Во вторник апелляционный суд также отказался переносить вынесение приговора Трампу по этому делу.

Как сообщалось, судья Мерчан назначил на 10 января вынесение приговора по делу Сторми Дэниелс. Таким образом, Трамп стал первым президентом США, осуждённым за тяжкие преступления.

В конце мая прошлого года суд присяжных единогласно признал Трампа виновным по всем 34 пунктам обвинения, касающимся фальсификации документов.